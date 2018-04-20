【華冠投顧】武傑電台:外資大逃殺台積電大跌台股重挫!

◆ 箱型震盪 15

受到台積電大跌衝擊，台北股市早盤大跌 - 168 點開出，雖然在風力發電族群的拉升下，指數跌幅一度收縮；下半場節前賣壓殺出，指數震盪走低，收盤大跌 - 191 點作收，收在 10779 點，成交量 1556 億。

台積電利空，外賣狂賣 207 億；好不容易才收復的月、季線，今天一口氣全破了。不過，對於今天的下殺，除了台積電表現極為弱勢外；其它個股表現並未見到追殺賣壓。然而這次台積電的利空，整體來看是『短空長多』；僅管短期獲利衰退，但卻增加今年的資本支出，顯然還是看好今年的營運成長。延續我們先前的分析… 多頭在這裡還是有強烈企圖心，所以今天可以視為『利空測試』；等待賣壓結束後，下星期台股可望『先蹲後跳』!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日在台積電大跌的影響下，台股開盤大跌 168 點，最終收盤收跌 191 點，收在 10779 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，大盤預計還是在 10700-11300 點之間『箱型震盪』，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



武傑關注個股:

1. 堡達 (3537):

代理日本松下產品為主，包括高分子固態電容、電解電容及電阻等，加上受惠於挖礦、電競、網通與工業電腦等需求強勁，前 2 月獲利表現維持高檔，優於去年同期水準。

操作建議：被動元件漲價行情延燒，不過，龍頭股 2327 國巨、2492 華新科獲利賣壓湧出，小心隨時賣壓殺出。短線支撐：32 塊。

2. 艾恩特 (3646):

3 月合併營收為 4718 萬元，年成長 11.86%，累計第 1 季合併營收為 1.21 億元，年減 1.84%，朝車用及工業轉型，過去兩年車用連接器陸續打入歐美各大車廠，看好在車用及工業產品佈局可望自今年發酵。

操作建議： 技術面已經進入噴出段，量能已經過渡放大情況；建議五日線操作，破五日線立即停利出場。

3. 鴻海 (2317):

3 月營收 3491 億元，月增 25.68%，年增 2.18%，創同期次高，推升單季營收衝過 1 兆元大關，累計第 1 季營收 1 兆 275.76 億元，季減 40%，但年增 5.22%，創同期新高。

操作建議： 受到子公司大陸上市影響，股價短線表現弱勢；不過，賣壓已經告一段落，可逢低佈局。短線支撐：82 塊。

4. 美時 (1795):

旗下戒癮藥 Buprenorphine/Naloxone 有機會於下半年取得 TAD(食藥署目標回復日期) 並順利上市銷售，此藥物全球市場規模約 20 億美元，可望貢獻美時未來數年獲利。

操作建議： 新藥成功上市，提供未來營運成長的機會；短線股價漲幅已大，再加上今天量能過度放大。所以短線是否換手成長，必需留易籌碼的流動。短線支撐：75 塊。

5.GIS-KY(6456):

去年獲利創新高，每股盈餘達 21.46 元，不過今年業成要擴充 NB 面板模組、以及 iPhone 觸控面板貼合產能，資金需求大，所以公司配發 9 元現金股利，股息配發率約 42％，現金殖利率約 5.44％。

操作建議： 股價跌深反彈，可望短線築底完成，建議區間操作。短線支撐：165 塊。壓力：200 塊。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6477 安集、3537 堡達、3646 艾恩特、1795 美時、和康生、2478 大毅、2027 大成鋼… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3443 創意、5264 鎧勝 KY、6150 憾訊、2492 華新科、1590 亞德 KY、2345 智邦、2474 可成… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估