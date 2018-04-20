受美國制裁影響 俄鋁工廠囤積大量滯銷的鋁--消息人士

路透俄羅斯薩亞諾戈爾斯克4月19日 - 據五位知情消息人士稱，俄羅斯鋁業巨擘俄鋁(Rusal)(00486-HK)在西伯利亞的一處工廠目前囤放著大量鋁，因為美國本月對俄的制裁使其無法向客戶出售鋁。

其中一位消息人士對路透說，由於公司自己的庫房堆滿了沒賣出去的鋁，位於西伯利亞南部的薩亞諾戈爾斯克的俄鋁高層不得不另外租倉庫來放置過剩的鋁庫存。

「鋁的銷售已中斷。現在多余的鋁都存放在這家公司的生產區域裏，」俄鋁在薩亞諾戈爾斯克的一位工廠員工說。俄鋁在該地有兩個工廠。

多名與俄鋁有聯系的人士透露，俄鋁主要股東Oleg Deripaska本周到訪薩亞諾戈爾斯克，與員工舉行了閉門會議。Deripaska他本人和俄鋁公司都在美國制裁黑名單裏。

在被問到公司是否在薩亞諾戈爾斯克囤積鋁時，俄鋁發言人未予置評。

俄鋁和Deripaska本月名列美國的制裁黑名單上，嚇跑了許多客戶、供應商和債權人，他們擔心由於與該公司的關系而受到制裁的沖擊。

據一家物流公司以及一家運送過俄鋁產品的鐵路運營商，俄鋁產品的一些交易商和客戶以制裁風險為由，已停止購買該公司的產品；此外，俄鋁還停止裝運部分供出口的產品。

雖然暫停裝運，但俄鋁卻不能輕易降低鋁產量，因為電解槽若被關閉，則會受到不可挽回的損壞。電解槽是生產過程中的核心。

這些消息人士稱，俄鋁位於Sayanogorsk的兩家工廠的廠區中堆滿了臨時存放的鋁材。去年這兩家工廠的產量共占俄鋁總產量的25%左右。

俄鋁一家附屬公司的一位員工描述了滯銷鋁錠如何被堆放在廠區庫房的情況。他稱，他的公司剛同意向俄鋁出租空間，以存放更多的鋁錠。

Sayanogorsk工廠的一位承包商稱，被堆放的鋁錠正在快速增多。他還稱，兩天的產量就能裝滿五節車廂的火車，現在已經過去一周了，鋁材都堆積成山了。

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