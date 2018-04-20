〈台積股東報告書〉張忠謀：感謝股東支持 未來將更美好

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (20) 日上傳年報，董事長張忠謀今年股東會後即將退休，這是他退休前的最後一場股東會與年報，他在致股東報告書中指出，感謝股東對台積電的支持，有信心台積電未來會很美好。

張忠謀指出，去年是台積電穩健成長的一年，營收、淨利與每股純益皆再創新猷。

張忠謀表示，台積電領先的技術、卓越的製造，及對研發與產能投資的持續承諾，讓公司能夠在行動裝置、高效能運算、物聯網與車用半導體領域掌握商機，台積電在先進半導體製程各項技術上持續精進，為台積電未來幾年發展奠定了良好基礎並建置強勁的動能。

張忠謀強調，台積電將「成為大家的代工廠」做為策略核心，透過技術與服務的擴展，打造開放平台，讓所有半導體產業創新者能實現創新，並將產品快速量產上市。

張忠謀說，去年台積電看到運算應用在雲端與裝置端持續擴張，具備豐富功能的行動產品採用先進製程；更安全、更聰明且更環保的汽車推動車用半導體強勁需求；另外無所不在的連結環境就緒，成就物聯網市場成長。

此外，張忠謀也說，人工智慧預期將被嵌入到前述所有應用中，台積電作為大家的代工廠，將能參與產業中這些正在成長的領域，並擴大在半導體製造服務領域市佔率。

張忠謀說，台積電歷久不衰的商業模式、跨產業設計的生態系統夥伴關係，及涵蓋誠信正直、承諾、創新與客戶信任的核心價值，是讓台積電成為大家的代工廠之堅實基礎，也創造台積電與半導體創新者之間雙贏的夥伴關係，台積電將持續精進半導體製程技術並強化製造能力，滿足客戶與日俱增的要求。

張忠謀強調，由於科技與終端產品應用在嶄新數位時代歷經前所未有的改變，台積電製造服務商業模式仍將會是成功的基石，他感謝股東們長期以來對公司的支持，過去 30 年來走過了漫長的道路，更多目標等著台積電去達成，而他對未來有信心，未來將更為美好。