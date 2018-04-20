〈Q2內需焦點出列〉雄獅包郵輪、開放加盟擴營運規模 樂見業績逐季走強

旅遊業者雄獅 (2731-TW)3 月受惠於獨包郵輪和較多獎勵旅遊出團挹注，在相對淡季中營收仍創單月次高，隨著旅遊產業進入旺季，加上 4 月仍有獨包郵輪行程和清明節 5 天連續假期，並積極吸引中小同業加盟，法人預期，雄獅第 2 季營運將持續走高，並在第 3 季暑期最旺季再創新猷。

不同於以往的第 2 季相對淡季，雄獅 4 月因有獨包郵輪行程，再加上清明節 5 天連續假期，法人樂觀預期，單月營收年增幅可望維持高檔；而展望全年，在營運規模持續擴大下，也不排除獲利創高。

近年來網路旅行社和航空公司自行銷售機票，衝擊國內旅行社在高毛利的票券和傭金方面收入，可觀察到雄獅毛利率從 2011-2013 年的 14% 左右，逐年下滑，去年已降至 11.96%。

不過，由於雄獅積極擴大營運規模衝市占率，甚至積極獨包高毛利的郵輪行程，有助將毛利率下滑的負面因素淡化，成功使去年每股純益創高，法人對其今年旺季表現抱持樂觀態度。

雄獅今年加強與主要承作廉價航空旅遊行程的雙獅聯合，透過旅行社加盟來拓展集團營運，去年共有 2 家加盟，第一季新增至 5 家，預計今年底加盟旅行社可達 8-10 家。

而在賞櫻旺季期間，由於赴日機票一票難求，雄獅採取獨包兩趟盛世公主號郵輪操作，也成功擴大在賞櫻季節的營收規模。

另一方面，雄獅在中國的布局也值得留意，由於具有雄獅上海、雄獅福建和寶獅上海三個事業體，是台灣唯一承接大陸多項業務的旅行社，第 1 季中國營收達 1.38 億元，年增近 40%，單季可望損平，法人認為，長期來看隨著中國出入境旅遊維持高速增長，可望逐漸發展為集團獲利小金雞。