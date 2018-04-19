中國大降準，長線佈局有甜頭

中國人民銀行昨 (17) 日決定 4 月 25 日起下調部分金融機構存款準備金率 1% 以置換中期借貸便利。平安證券首席經濟學家張明表示，央行此次降準的直接影響是利多債市，有助於穩定股市以及宏觀經濟。 新聞來源: 鉅亨網 2018-4-18

中國央行宣佈於 4 月 25 日降準 1%，實行速度之快與調降幅度之大（歷史上只有 4 次降準幅度在 1% 以上），引起各家投資機構與投資人猜測中國官方的用意。鉅亨基金交易平台認為 1% 的降準只是開始，未來仍有多次降準機會，加上先前央行行長易綱對於利率市場化的發言，今年中國金融業及經濟都將迎來重大改變。

1. 給中國銀行喘息空間

中國貨幣政策趨緊

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/4/18。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

為了收回因為 2009 年 4 兆人民幣經濟刺激方案所大量超發的貨幣（2009 年 9 月，中國貨幣供給年增率高達 29.3%），中國貨幣政策除了 2015 年因為股災而有所放鬆外，從 2010 年以來大都維持趨緊的狀態。持續減少的新增貨幣供給量推升資金成本，中國銀行平均上浮利率由 2010 年的 0.5% 升高至 2017 年底的 0.9%（中國銀行利率仍參考央行公告之基準利率，上浮利率為銀行利率與央行公告利率間差距），讓資金取得較困難的中小型銀行倍感壓力（截至 4 月 18 日，中型及小型銀行近 12 個月每股盈餘年增率分別為 0.5% 及 0%，低於大型銀行的 9.7%）。此次降準將減少中小型銀行的資金成本與壓力。

2. 潛在降準空間大，未來仍有降準空間

中國貨幣政策趨緊

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/4/18。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

回顧中國存款準備率的歷史，可發現外匯佔款的大幅攀升，才是存款準備率升高的主因（2003 至 2011 年間中國央行外幣資產暴增，相對應的人民幣供給被動增加，中國央行不得不調高存款準備率，來控制貨幣供給量）。如今一年新增外匯佔款已經從 2011 年的 3.8 兆人民幣，轉變成 2016 年的 - 3.3 兆人民幣，目前中國大型金融機構存款準備率仍高達 16%，未來還有大幅下調空間。此次中國央行以突襲方式大幅調降存款準備率，鉅亨基金交易平台認為中國央行短期內應按兵不動，並觀察貨幣市場利率變化，若利率持續攀升、實體經濟難以取得資金時，中國央行將再度調降存款準備率。

3. 搭配嚴監管，利率市場化邁進一大步

美國於 1980 年代解除存放款利率管制後，儲蓄及貸款銀行為了吸引資金，不斷調高利率，最終引爆儲貸銀行危機。有美國的前車之鑑，同樣面臨利率市場化的中國，先以加強金融監管與調降存款準備率來改善金融業體質，避免銀行將資金導向房地產、地方政府等較不健康資產。未來挑選適當時機打破剛性兌付，打破國有企業或地方政府擔保企業的不違約神話，才能讓金融機構及投資人將目光轉向更有創造力的中小型企業（受到剛性兌付的保護，金融機構及投資人目前更偏好有隱性擔保的國有企業）。惟有各類資產價格都完整將倒閉風險納入考量之後，才是利率市場化完成之時。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

穩經濟 + 續改革，中國基金抱長線

第一季中國經濟成長率 6.8%、第一季央企利潤年增率 20.9%，加上即將公佈的外商投資負面清單等改革開放項目，中國政府正為長期成長打下堅實基礎，中國基金適合長期投資人買入並持有。

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