中東陷戰局 能源基金再掀投資機會

日前敘利亞政府疑似於境內使用化學武器，引發美英法向敘利亞發射導彈，後續美軍及盟軍是否會派遣地面部隊進入敘利亞、俄羅斯及伊朗於敘利亞境內部隊動向、戰況會否擴大及惡化，將對全球股市及其他各類資產帶來巨大影響。投資人除了不要忽視戰事中潛藏的黑天鵝外，參考過去幾次中東戰事，戰事後美股多可回復漲勢，而原油走勢最為突出，建議投資人可多關注能源基金表現。

鉅亨基金交易平台表示，從 2014 年正式介入敘利亞內戰以來，美國大多透過空襲及提供武器等方式，並未直接大規模派遣部隊進入，因此，美國及全球股市不受影響。從 1990 年以來，美國及盟軍共有 3 次較大規模空襲行動，分別是針對塞爾維亞、伊拉克、利比亞的三次行動，觀察對相關資產影響，戰事期間美股皆不受影響，平均上漲 3.6%，空襲結束後的 1 及 3 個月，美股也都延續漲勢，平均分別上漲 2.9% 及 4.9%。因此若這次戰事單純空襲行動，對全球經濟及股市的影響有限，投資人不需太過擔心。

鉅亨基金交易平台進一步指出，但若戰情惡化，美國必須派遣地面部隊進入時，股票表現將遠遠落後於原油、黃金等實體資產。1990 年及 2003 年，美國有兩次大規模派遣地面部隊進入中東的兩次波灣戰爭，由於戰爭衝擊原油生產及輸送，戰爭爆發後 1 及 3 個月，原油價格分別平均上漲 11.2% 及 27.3%，但隨著戰爭的負面衝擊消退，6 個月後油價反而平均下跌 5.3%。與原油價格走勢相反，美股於戰爭爆發的第 1 個月平均下跌 3%，但 3 及 6 個月之後平均上漲 1.1% 及 8.9%。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪認為，目前投資人大多將目光焦點放在美國身上，但王儲剛結束美國訪問的沙烏地阿拉伯及率先攻擊敘利亞的以色列，才是中東戰雲是否消散的關鍵。沙烏地阿拉伯早已與伊朗於葉門開打代理人戰爭，而王儲此次訪美，又達成 125 億美元的軍事武器採購案，與伊朗間的對抗可能升級，若沙烏地阿拉伯與以色列對伊朗更趨強硬，敘利亞內戰恐越演越烈。

朱挺豪指出，中東混亂情勢為油價注入強心針，布蘭特原油一度突破每桶 72 美元大關，但預期短期逢高拉回機率較高，不過由於美國 5 月重新制裁伊朗機率布小，到時油價將迎來新一波漲勢，建議投資人近期若遇到油價暫時下跌，可趁機布局能源基金，以參與未來油價的行情。

