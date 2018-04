台積電重燃市場對智慧手機憂心 日韓半導體股均遭重創

台積電 (2330-TW) 周五開盤後急跌超過 6%,恐出現 2013 年 7 月以來最大單日跌幅。在重跌背後,更重要的,是重燃投資人對智慧手機熱潮減退的憂心,影響所及,亞洲及全球半導體股價均受到重擊。

據《彭博》報導,台積電所公布的本季銷售預期,比分析師估算約少了 10 億美元,造成今天盤中最高跌 6.8%,是今年 2 月以來出現最大的盤中跌幅。此外,台積電也預估半導體市場的成長,由原本的 5-7% 降至 5%,動搖了市場信心。

台積電是業界龍頭,客戶包括了高通 (QCOM-US) 及 Nvidia (NVDA-US) ,並且是蘋果 (AAPL-US) 處理器的主要供應商。台積電對後市保守的看法,更帶來市場對 iPhone X 銷售失去動力的擔憂,使蘋果股價周四下挫接近 3%。

亞洲股市半導體個股均受衝擊,南韓三星電子跌 2.2%,SK 海力士挫 3.8%。日本半導體設備和晶圓製造商的股價,包括 Tokyo Electron Ltd. 及 Alps Electric Co 也都下跌。周五日本早盤下挫不及 1%,但 Tokyo Electron Ltd. 及相關個股的跌幅在 4.5% 左右。

元大證券投資顧問區域研究主管 Vincent Chen 指出,全球半導體市場遭重創,原因不僅是台積電削減 2018 年的成長預期,更因為他們削減了對整個半導體市場的預測。

Bernstein 分析師 Mark Li 表示, 台積電的法說內容顯示,他們是 iPhone 需求下滑的受害者。

雖然台積電本身的營收,可望靠著加密貨幣的挖礦有稍許補充,但隨著已開發市場飽和及手機更換周期延長,來自智慧手機商的需求下滑,已是難以逃避的趨勢。

摩根大通 Gokul Hariharan 估計,台積電蘋果相關營收,在第 1 季下跌 30% 之後,第 2 季跌幅可能擴大至 50%。