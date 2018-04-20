VHQ-KY中國電影及互聯網雙軌並進 盤中股價大漲創新高

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803) 昨天下午法說會後，法人認為，VHQ 在中國電影及互聯網後製雙軌進擊，2018 年營運續看俏，全年每股盈餘 14 元起跳，公司也將於下午董事會。VHQ-KY 今天股價續揚，盤中創歷史新高價。法人指出，VHQ 電影後製接單狀況佳，2018 年營收將維持 30-40% 高速增長狀，另 IP 投資處分計畫不會停止，對獲利亦為加分效果；此外，積極爭取互聯網相關影視後製訂單，除今年營收將倍數成長外，收購木星時代有效整合上下游業務，將有助提升 VHQ 在此市場之競爭力。



在營收結構上，2017 年廣告、電影及電影投資收入營收占比分別為 34.1%、58.1% 及 7.8%；區域上，新加坡、中國及其他地區營收比重分別為 33.4%、52.9% 及 13.7%。



2018 年中國電影票房將超過 650 億人民幣，除年成長近兩成外，亦正式超越美國成為全球最大電影市場，由於 VHQ 在中國電影後製端已累積豐沛經驗，目前在手訂單已達去年 15 部量體，且接單項目收費也逐年升高下，法人估，2018 年電影後製營收可再成長 32% 至 8.8 億元。除電影後製外，公司近兩年也積極針對潛力 IP 進行投資，2017 年處分電影投資貢獻營收約 1 億元，2018 年除 3 月剛處分電影《說走就走之畢業旅行》50% 股權，入帳 900 萬人民幣外，預計後續還有 3-4 部電影投資處分規畫，可貢獻營收 3000 到 4000 萬人民幣。



VHQ 於 2017 年開始跨足網劇後製市場並承接兩部後製項目，貢獻營收約 0.8-1 億元，2018 年接單量預計為 4 部，預計貢獻營收 1.8-2 億元，且為加速上下游整合、提高接單能力，VHQ 第二季完成收購具劇本開發及撰寫、創意策畫等業務見長的木星時代 70% 股權，預計單季就可開始認列獲利，以木星時代營收 6000-7000 萬人民幣，淨利率 30%，今年應可貢獻 VHQ 每股盈餘上看 1 元。



法人估，VHQ 在中國電影及互聯網後製雙軌進擊，2018 年全年每股盈餘 14 元起跳。



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