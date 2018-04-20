中鋼參與經濟部能源局3GW風場遴選 投資金額逾700億元

中鋼 (2002) 參與經濟部能源局 3GW 風場遴選，將在 4 月底公告結果。以中鋼申請容量 480MW 來估算，投資額約在 700 多億元，將成為中鋼在「鋼鐵」以外的最大投資案。在風電投資上，中鋼除已決定投資 68.42 億元在興達海基風電案外，並參與經濟部能源局第 29 號風場開發商遴選，依照中鋼財務試算，1MW 的容量，投資額是 1.8 億元，中鋼 29 號風場總容量裝置 480MW，估算投資金額是 864 億元，但在中鋼合作夥伴丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 的協助下，可降低其投資金額至 700 億元。



能源局 4 月底公告遴選得標的風場開發商，將按固定的躉購費率計算電費收購電力，目前公告的費率每度是 5.8 元，依此估算，中鋼一年發電營收可達 100 億元，扣掉運維及利息支出，一年現金流估計有 80 億元，20 年長期投資的年化報酬率估算有 7% 以上。



不過，綠電發電尚須考慮有效發電比問題，依有效發電百分比來看，太陽能有效發電比是 0.14，陸上風電是 0.28，離岸風電是 0.4，且躉購費率也會調整，財務估算還有調整的必要。



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