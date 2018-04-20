VHQ-KY拚5年營收翻5倍 股價強漲改寫歷史新高

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 昨 (19) 日法說釋出後市樂觀展望與營運佈局，第 1 季獲利表現可望創歷年同期新高，預期今年表現將一季比一季好，且未來 5 年盼營收成長能再翻 5 倍，推升今 (20) 日股價強漲，盤中一度大漲近 8%、達 231.5 元，改寫歷史新高價。

VHQ-KY 近來受惠本業業務成長加上處分電影收益，3 月營收與第 1 季營收均創高。VHQ-KY 董事長劉國華表示，第 1 季獲利表現可望創歷年同期新高，預期今年表現將一季比一季好，第 2 季完成收購中國北京木星時代公司 7 成股權後，將開始貢獻營收獲利，至於跨足的電視劇業務與增加後製業務量等效益，將於下半年起逐步顯現。

從 2013 年至去年底，VHQ 受惠電影業務加入後，中國市場業績 5 年內已翻了 5 倍，劉國華表示，今年起啟動下一個五年計畫，未來 5 年要在網大與網劇等互聯網領域、電視、廣告、電影等後製業務，站穩具市場掌控權的角色，明年可能跨入遊戲後製領域，盼未來 5 年營收成長率能再翻 5 倍。

展望後市，受惠中國影像產業蓬勃發展，VHQ 目前在手訂單能見度拉長至 2019 年上半年，VHQ 表示，目前承接電影訂單已達 15 部，網劇訂單也大幅成長至 4 部，整體訂單量與平均製作費用可望同步提升，挹注整體營收與獲利表現。

VHQ 去年受惠電影特效後製業務成長，加上處分電影分潤收益提高等因素，全年合併營收 12.96 億元，年增 25.78%；稅後純益 3.24 億元，年增 43.43%，每股稅後純益 10.05 元，營收、毛利率、營益率、稅後純益與每股純益等數字，皆寫新猷。