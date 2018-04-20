【異動股】芯片概念股反彈拉升 亞翔集成(603929-CN)漲停

今日早盤，芯片概念股反彈拉升，截至發稿，亞翔集成(603929-CN)漲停報26.5元，匯頂科技(603160-CN)漲7.34%報100.5元，國民技術(300077-CN)漲6.34%報11.07元，盈方微(000670-CN)漲5.26%報6.8元，富瀚微(300613-CN)漲5.07%報189.02元，晶方科技(603005-CN)、捷捷微電(300623-CN)、上海新陽(300236-CN)漲逾4%，景嘉微(300474-CN)、全志科技(300458-CN)、振芯科技(300101-CN)等紛紛漲近4%。

據新華社消息，位于湖北武漢“中國光谷”的國家存儲器基地項目芯片生産機台4月11日正式進場安裝，這标志着國家存儲器基地從廠房建設階段進入量産準備階段，中國首批擁有完全自主知識産權的32層三維NAND閃存芯片將于年内量産，從而填補中國主流存儲器領域空白。

目前，中國通用存儲器基本全部依賴進口，國家存儲器基地于2017年成功研發中國首顆32層三維NAND閃存芯片。這顆耗資10億美元、由1000人的團隊曆時2年自主研發的芯片，是中國在制造工藝上最接近國際高端水平的主流芯片，有望使中國進入全球存儲芯片第一梯隊，有力提升“中國芯”在國際市場的地位。

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