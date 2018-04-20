恆指掉頭向上 騰訊(00700-HK)仍處於400元樓上

受到美國股市低收影響，港股今早低開60點，其後掉頭向上，恆生指數最新報30713點，升5點；國企指數最新報12201點，跌38點。
油價回落，拖累油股及油田服務股表現疲弱，中國海洋石油(00883-HK)最新報13.04元，跌1.5%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)最新報5.88元，跌1%，中海油服(601808-CN)(02883-HK)H股最新報9.02元，升0.1%，中石化油服(600871-CN)(01033-HK)H股最新報1.12元，跌0.9%。
內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.15元，跌0.4%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.24元，升0.5%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.89元，無升跌。
內險股方面，即將分拆旗下醫療科技業務上市的中國平安(601318-CN)(02318-HK)，其H股最新報81.65元，跌0.1%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報21.95元，升0.2%，中國財險(02328-HK)最新報13.98元，跌0.1%。
科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報404.2元，跌0.4%，閱文集團(00772-HK)最新報70.85元，升1.1%，眾安在線(06060-HK)最新報59.9元，升0.4%。
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