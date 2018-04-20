中國對美國高粱祭出進口高擔保限制 糧商船隊只得改變航向

據貿易商以及《路透社》的出口和運輸數據分析顯示，在北京祭出高額反傾銷稅後，數艘從美國載運高粱前往中國的船隻已經改變航向。

高粱是一種利基動物飼料，但只占美中兩大經濟體間數十億美元貿易爭端中的一小部分，兩國目前正處於貿易對峙狀態，彼此威脅對方將對從鋼鐵到電子產品的一切商品往課徵高額關稅。

對於這種情勢，在太平洋、大西洋和印度洋上的高粱供應鏈立刻感受到兩大經濟體之間的貿易緊張情勢加劇，並快速地對全球農業部門造成影響，而且全球農業早就因生產過剩而苦於價格低賤。

根據美國農業部聯邦穀物檢驗局的出口檢驗數據，總計有 20 艘載運超過 120 萬噸美國高粱的船隻正在海上航行。據《路透社》航運數據顯示，這些價值超過 2.16 億美元的船隻中，至少有 5 艘在周二 (17 日) 中國宣布對美國高粱課徵高額進口關稅後幾個小時內改變了航向。

這 5 批貨物預訂全部運往中國，它們是在由糧商 Cargill Inc 或 Archer Daniels Midland Co (ADM-US) 擁有的德州墨西哥灣沿岸出口碼頭上貨，兩家公司將依據船上貨物價格計算進口關稅，這可能會使這趟船運血本無歸。

北京周二宣稱美國進口商品對國內產業造成損害，糧食經銷商必須支付貨品價值 178.6% 的擔保金。

貿易商表示，Cargill Inc 和 ADM 可能會想辦法賣出大部分目前在海上的穀物。

Cargill Inc 周四 (19 日) 發表聲明確認，它是這批船運貨物的出口商，但拒絕確認船舶載運的商品、最終目的地或船隻噸位，也沒有說明客戶的名稱。該公司也拒絕確認為何船舶中止航程，或者是否被重新改向，但表示該公司不承擔任何可能導致成本上升的責任。