手機需求弱台積電下修營收 分析師：iPhone銷售恐較預期差

受智慧型手機需求疲軟影響，台積電 (2330-TW) 下修全年營收年增率；對此，部分華爾街分析師認為，iPhone 的銷售表現，恐較預期差。

台積電日前於法說會中表示，受智慧型手機需求疲軟、加密貨幣不確定性高等因素影響，全年營收由原先預估的成長 10% 至 15%，下調至 10%。

作為蘋果重要供應商，台積電下修全年營收，讓市場對 iPhone 需求不振的疑慮持續擴大。

根據 CNBC 報導，包括美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch)、摩根大通 (J.P. Morgan)，都對其客戶示警，稱 iPhone 銷售表現，恐低於預期。

美銀美林分析師 Wamsi Mohan 指出，投資人已預期第 2 季 iPhone 需求將走弱，但實際銷售數字，可能會令他們更驚訝。

摩根大通分析師 Gokul Hariharan 在報告中寫道，「台積電稱，高階智慧型手機 (我們覺得，就是指 iPhone) 需求疲弱；我們認為，2018 上半年，iPhone 出貨量就相當疲軟，下半年，可能要更審慎看待。」

2018 年迄今，已有不少分析師下修 iPhone 銷售預測，而上述消息，可能會讓下修幅度，再次擴大。

週四，蘋果股價下跌 2.8%；週五，台積電股價重挫逾 6%，台股終場大跌 191.84 點，收在 10779.38 點。