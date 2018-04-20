港股盤前—預期低開高走 以迎平安好醫生招股

今天推介股份：

金隅（2009）- 雄安概念股或再受關注

1）受惠 A 股低開高收，內銀、石油及資源類股份帶動港股週四大升 424 點。成交金額按日下跌約 2% 至 1149 億。滬深港通總成交按日微跌至 132 億，但卻重現 5 天來的首次淨流入，金額約 10 億。做空佔大市成交輕微回落至 12%。另外，計及昨天，金管局先後 13 次入市買入超過 513 億港元。金管局副總裁李達志表示，未見有大規模做空港元。

簡評：雖然升市沒有大成交配合，但滬深港通轉為淨流入則屬鼓舞。筆者多次提及弱港元和走資無關（純粹因為套息活動），南下資金轉淨流入也可能舒緩此方面的憂慮。傳媒已不停地報導平安好醫生將在下星期一開始招股，且不乏外資基石投資者；弱港元的情況或會喘息，但在息差持續下最終升息是難免的。

2）受台積電周四下調全年銷售預測（高檔智能手機市場需求轉弱）拖累，美科技股如蘋果、英特爾等股價受壓，道指週四反覆向下，尾盤傳出消息川普不是通俄案特別檢控官米勒的調查對象，跌幅有所收窄，終報跌 83 點或 0.3%。標指和納指分別下跌 0.6% 及 0.8%。十年期國債債息最新報 2.914%。港股 ADR 回落 78 點，拆合等於恆指 30630 點。



3）蘋果日報報導：內地「新三板 + H 股」已有進展！《21 世紀經濟報道》引述全國中小企業股份轉讓系統處消息報道，新三板將於本周六，與港交所（388）簽署合作諒解備忘錄。

簡評：市場的看法是這政策在於防止新三板優質公司流失到港上市，成效如何拭目以待。但對港交所已言，筆者覺得是好消息，起碼政策不是禁止新三板公司來港上市。

4）信報報導，內地媒體澎湃新聞引述知情人士報道，雄安新區今年將在產業方面開工建設 13 個項目，總投資超過 600 億元人民幣。另外，香港 32 位議員將在今天起訪問粵港澳大灣區內的深圳、東莞、中山、佛山和廣州 5 個城市。

簡評：在波動的市場下，這等消息也可能被市場視為炒作的藉囗。雄安概念可留意金隅（2009），而大灣區則可留意深圳控股（604）。

5）新股訊息 ：

ZC TECH （8511）今天掛牌，昨暗盤收報 0.64 元，比招股價跌 1.54%