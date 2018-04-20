太和控股(00718-HK)要約人太和金融已持股85.47%

太和控股(00718-HK)公布，要約於4月19日下午四時正截止，要約人太和金融收到合共6.0359億股要約股份的有效接納，相當於已發行股本約11.5%。要約人及其一致行動人士將持有合共44.87億股股份，相當於已發行股本約85.47%。

緊隨要約截止後，公眾持股量僅約14.52%。今年1月，Satinu Resources Group(SRG)旗下的Yellowbird Fund向太和原大股東Chua Lee Holdings購入約74%股權，每股作價0.92元，較其停牌前折讓9.8%，總代價約35.7億元太和控股早前宣布，與要約人 Songbird SG Pte. Ltd. 訂立兩份買賣協議，要約人收購該公司已發行股本合共73.98%，現金作價每股0.92元，總代價35.73億元，交易完成時，要約人及其一致行動人須就所有已發行股份以現金提出強制性無條件全面要約。

聯交所申報資料並無提及Satinu Resources股東背景，惟根據本地雜誌《Hong Kong Tatler》報道，Satinu Resources是由股壇名人莊友堅協助成立，而且是由他旗下投資公司Hennabun Capital持有。

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