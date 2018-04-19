香港金管局：無大規模做空港元行動 市場信心仍強

港元近日多次觸及弱方兌換保證，並有逾 500 億港元資金流出。香港金管局副總裁李達志周四指出，金管局尚未發現大規模做空港元行為，聯繫匯率制度運作順利，市場對聯繫匯率信心仍強。

據《路透》報導，李達志指出，過去 1 星期，金管局外匯市場做了 13 次交易、買入約 510 億港元 (近 65 億美元)，交易頻率和規模與金管局的分析及預期大致符合。

李達志強調，預期目前情況會持續一段時間，但市場運作順暢，並沒有大規模做空，或者預期在弱方兌換保證下再大幅貶值的情況。

香港 3 個月期拆借成本已經升至今年以來最高，銀行間流動性總結餘，也由干預前的 1800 億港元，降至約 1285 億港元。

李達志指出，金管局預計拆借成本會繼續緩慢上升，但不用擔心利率急速攀升。因為與過去幾年流入香港銀行體系的 1 兆港元相較，現在外流的金額相對很少。

不過，東方匯理銀行策略師 Gary Yau 周三發布報告，仍對金管局干預的情況感到憂心，並表示，如果金管局持續以目前速度干預，總結餘在 3 周後就會用盡。

香港自 1983 年實施港元與美元掛鉤的聯繫匯率制度，金管局在 2005 年 5 月，推出雙邊兌換保證，確保以 7.80 港元為中心，將匯率維持在 7.75 至 7.85 之間。香港時間近中午時間，匯率大約在 7.8496 的弱方保證邊緣。