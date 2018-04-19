外幣保單前2個月衝出1274億元銷售佳績 美元、人民幣保單最夯

金管會今 (19) 日公布今 (2018) 年外幣保單銷售情況，累計前 2 月外幣保單衝出新台幣 1274 億元的佳績，較去年同期暴增一倍，成長動能來自於投資型保單，其中美元、人民幣保單最夯，澳幣保單則出現下滑。

根據金管會統計，截至今年 2 月底，前兩個月的外幣保單新契約保費折合新台幣為 1274 億元，其中，投資型保單為 582 億元，傳統型為 692 億元；相較去年同期投資型保單 139 億元，傳統型為 505 億元，顯見今年主要成長來自於外幣投資型保單顯著倍增。

目前我國外幣保單仍以美元、澳幣以及人民幣為主，其中，美元保單今年前兩月的新契約保費為 39.07 億美元，較去年同期的 17.89 億美元增加 118%。

美元投資型保單前三大業者依序為國泰人壽、法國巴黎人壽、南山人壽；美元傳統型單前三大業者為南山人壽、富邦人壽、國泰人壽。

人民幣保單部分，前 2 月新契約保費為 16.58 億人民幣，較去年同期的 1.33 億人民幣，也出現大躍進。

人民幣投資型保單前三大業者為台灣人壽、法國巴黎人壽、保誠人壽；人民幣傳統型保單前三大業者則是國泰人壽、新光人壽以及台灣人壽。

至於澳幣保單前 2 月新契約保費為 1.9 億澳幣，去年同期為 3.47 億澳幣呈現下滑。澳幣投資型保單前三大業者為國泰人壽、安聯人壽、法國巴黎人壽；澳幣傳統型保單前三大業者則是新光人壽、富邦人壽、中國人壽。