法國巴黎人壽去年總保費收入創新高 今年聚焦投資型保單和房貸保險

法國巴黎人壽今 (19) 日舉行媒體新春記者會，法國巴黎保險集團亞洲區副行政總裁暨台灣區總經理黃 (金喜) 葹今 (19) 日表示，去年國際金融市場表現亮眼，台灣總保費收入達 680 億元創新高，年增 37%，其中有 97% 來自投資型保單；展望今年，商品部份仍將聚焦投資型保單與房貸保險，同時積極跨足保險金融科技。

黃 (金喜) 葹說，法國巴黎人壽在台灣邁入第 20 年 了，看好台灣基本面和保險需求，法國巴黎人壽未來將持續深根台灣市場，並在銀行通路保險專業領域上持續耕耘。目前法國巴黎人壽合作的銀行共有 23 家，未來也將與合作銀行規劃相關保險數位平台，積極跨足保險金融科技，以優化客戶體驗。

國際金融市場去年表現亮眼，黃 (金喜) 葹指出，台灣尤其突出，總保費收入達新台幣 680 億，年成長 37%，其中 97% 來自投資型保單，而總保費收入持續成長，主要受惠於新商品的推出和良好的市場狀況。

法國巴黎人壽去年投資型保險、房貸保險新契約保費收入及市占均為銀行保險通路第一，其中房貸壽險以近 32% 市占率居市場第一，主要來自於消費者對利用保險分散因貸款衍生的負債風險的觀念日漸盛行，以及合作的十多家中大型行庫及中小企銀各有表現，使得法國巴黎人壽去年房貸壽險業績表現亮眼。

展望今年，隨著金融科技浪潮，法國巴黎人壽將金融科技創新公司合作，藉由智能演算，提供給顧客更低風險與更穩定的投資策略；此外，優化客戶體驗也是發展重點，其中包括為客人提供客製化保險解決方案、引進新技術等方式。黃 (金喜) 葹表示，希望今年表現能夠優於去年。