搶攻年終財！台新銀推7%超高利定存 多幣別任選

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-16 10:50

‌



看準民眾年終理財需求，台新銀行推出 2025 年全新高利定存方案，最優 7% 年息，涵蓋新台幣、澳幣、美元等多幣別，滿足民眾多元化理財需求。其中，台新銀行重磅推出美元優利定存方案，八個月期滿所得利息還優於市場多數一年期美元牌告定存約年息 2.55%，讓民眾在更短的時間獲得更高收益，提升資金運用彈性。

台新銀行建議，民眾領到年終獎金與春節紅包，善用優利專案存款可有效放大資產。針對國人最愛的新台幣存款，推出「金優利新臺幣定存專案」，採階梯式利率，前 3 個月年息 2%，第 4~12 個月年息 1.75%，平均年息達 1.8125%，只要 10 萬元新資金就能參加，活動期間至 3 月底。

‌



對於有美元理財需求的民眾，台新銀行推出「好美利外幣定存專案」，美元 4 個月定存採階梯式利率，前 2 個月年息 4.9%，後 2 個月 4.6%，平均年息高達 4.75%；另有 8 個月定存享 4.6% 優惠年息，最低起存門檻僅 1000 美元，優於市場行情。

以存入 1 萬美元、選擇 8 個月專案定存年息 4.6% 為例，試算實際入帳利息為 306.67 美元，若以匯率 32.9 折算，利息約新台幣 10089 元，相較市面常見一年期美元定存 2.55% 牌告利率，還能多領約新台幣 1583 元利息，讓民眾能靈活運用資金，創造更大價值。

針對短期有美元、澳幣理財需求的民眾，台新銀行推出 14 天期的「匯好利換匯外幣定存專案」，美元、澳幣單筆金額 1000 元以上享 6.5% 年息，單筆金額 8000 元以上更可享 7% 高息優利，為提升用戶體驗，客戶可透過網路銀行或行動銀行一站式完成「換匯 + 優利定存」服務，該優利專案活動期間至 6 月 13 日止。

外幣理財獲利另一關鍵就是「匯率」，台新銀行同步推出「三五同樂匯」換匯活動，3 月底前，在每週三、週五的指定時段，客戶於網路銀行及行動銀行換匯可享優惠匯率，美元最高優惠 4 分，澳幣最高優惠 5.5 分，讓客戶兼享好匯率與利率。