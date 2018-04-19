中國城市基礎設施(02349-HK)參與設立私募股權基金管理公司

中國城市基礎設施(02349-HK)公告稱，2018年4月19日，全資附屬公司北京中城基與中信正業及北京華斌訂立合作協議，于中國成立一家合資私募股權基金管理公司。基金管理公司注冊資本為人民币5000萬元，其中北京中城基擬出資1200萬元人民币佔股權24%。預期發行基金重點投資于房地産發展業務及基礎設施類業務的投資商機而成立的産業。

彼預期發行基金擬採用有限合夥運營模式，以該基金管理公司作為普通合夥人，以集團和其他符合條件的機構或個人投資者作為有限合夥人。發行基金總募集資金規模計劃為不多于人民币50億元(約相當于港币62.5億元)，首期募集資金規模計劃為人民币6.02億元(約相當于港币7.5億元)，第二期募集資金規模計劃為人民币40億元(約相當于港币50億元)。

合作協議項下擬進行的交易讓集團能與實力強大之合作方共同投資及參與房地産及基礎設施的相關業務，以專業及現代化之基金管理模式，發掘、甄選優質及具長遠發展性之優秀企業，為集團締造更高回報同時減低投資風險。公司董事會認為合作的條款誠屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，且訂立合作協議符合公司及其股東的整體利益。

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