中國官方擬增加QDLP、QDIE總額度

中國金融領域對外開放正穩步推進。中國國家外匯管理局(下稱“外匯局”)國際收支司司長王春英19日在北京透露，外匯局近日根據上海QDLP(合格境内有限合夥人)試點和深圳QDIE(合格境内投資者境外投資)試點的需求和外匯形勢，擬增加上述兩地QDLP和QDIE的總額度。

王春英表示，經外匯局同意，上海、深圳兩地從2017年底就啓動了新一輪的QDLP和QDIE相關工作，市場反映積極。

對于外匯局近日所稱將研究推進QDII(合格境内機構投資者)改革，王春英說，外匯局會秉承公開、公平、公正、透明的原則，針對不同類型機構的業務特征，綜合考慮QDII機構管理資産規模、内控合規、額度使用情況等，按照資産管理能力或者資産規模一定比例來分配額度。

王春英還表示，下一步，外匯局會持續推進境内股票和債券市場的開放，完善債券通，研究滬倫通，支持滬港、深港股票市場交易互聯互通機制，完善QFII(合格境外機構投資者)、RQFII(人民币合格境外機構投資者)、QDII等外匯管理制度。

來源：中國新聞網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)