聯強搶灘IoT、AI 集團擴大招募人才 將增兩百名新血

為擴展物聯網 (IoT)、人工智慧(AI)、雲端業務等商機，並儲備集團總部負責海內外事業之管理分析與規劃人才，聯強(2347) 集團擴大招募人才，將招募近兩百名新血；領域涵蓋總部分析管理專才、軟體研發工程師、新業務推廣代表等。聯強集團總裁杜書伍表示，該集團深耕全球高科技通路領域近 40 年，隨著在全球各國拓展電子元件、資訊、通訊、消電等產品通路與新業務模式的需求，每年投資約獲利的 10% 於研發營運機制及國際遠端管理系統。去年即投資近 7 億元於軟硬體研發與人才培育。



聯強去年集團營收共達 1.1 兆元，設於台北的總部負責海內外各事業單位的營運分析與研發，總計設有營銷品管、運籌品管、財務品管、風險品管、人資品管、商務品管與技術服務品管等七大品質管理室，透過自行研發的電腦系統，進行大數據分析與 AI 管理模組。



杜書伍說，聯強總部是少數能提供人才完全國際化的環境，培養國際化的視野，歷練國際化管理的能耐；為精緻化對海外事業管理，將招募 7 位功能品管室的經營管理與規劃專才。



另聯強總部的軟體研發中心主要搭配品管室的營運機制的研發需求，有近三百名軟體研發人員自主開發海內外各國市場的先進營運電腦系統，並透過全球超過四百套的視訊會議等資通網絡系統，進行全球化管理。軟體研發中心副總王宗寶指出，因聯強擁有品管室的功能研發單位，所以擁有深厚通路營運的行業知識 (Domain Knowledge)，對培養專業領域的應用軟體研發人才是最重要的環境。聯強軟體研發中心已構建出一套強大的電腦系統，總計有九大系統、194 套子系統、36131 支程式模組以及 7052 套資料模組。



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