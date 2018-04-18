聯強攜手英特爾、微軟 升級物聯網設備與技術全球銷售平台

聯強 (2347) 布局物聯網、雲端服務與商用服務等新領域，繼去年第四季與英特爾攜手，分別在台北、上海推廣物聯網解決方案；首季亦推廣到泰國與中國大陸廣州等城市，與英特爾共同舉辦「2018 年聯強國際物聯網解決方案高峰會」。聯強指出，因應物聯網時代的來臨，整個產業正在快速的進化與轉變。該公司繼去年年中成為 Intel APAC 物聯網方案聚合商後，今年初亦獲微軟 (Microsoft) 認同，成為其全球六家聚合商之一。接連獲得國際大廠的支持，有助雙方攜手打造物聯網解決方案銷售平台。



「2018 年聯強國際物聯網解決方案高峰會」特別邀請歐、美及大中國區的解決方案專家，向聯強泰國與中國大陸華南地區的眾多客戶，分享包括預測性維護、環境監控、零售、智慧建築 / 家居等應用領域的實際成功案例。兩場會議聚集數十家對於物聯網應用服務有興趣的廠家與客戶，包括國際性科技大廠微軟，中國大陸知名高科技解決方案服務商海康威視、智微智能、漢普、Mobiliya，以及研華 (2395)、凌華(6166)、研揚(6579)、精英電腦(2331)、神基(3005) 等台廠。讓客戶更快速的掌握物聯網趨勢，以及英特爾與聯強在物聯網商機中提供的服務。



聯強說，該集團擁有遍及全球 39 個國家及地區、兩百多個城市綿密的通路管道優勢，並有成熟的銷售、庫存管理及售後服務的運作機制，將能提供終端客戶完整的產業升級與智能化解決方案。此「銷售物聯網各垂直應用解決方案」的新商業模式，將使聯強進一步成為各項物聯網設備與技術的全球銷售平台，對於集團長期的發展與擴張有相當助益。



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