搶攻IIoT商機 研揚參與思納捷科技首輪募資

IPC 廠研揚 (6579) 週三 (18 日) 參與資策會重點培育物聯網技術「InSnergy」研發團隊所舉辦的開幕典禮暨物聯應用合作啟動大會。甫於去年成立的 InSynerger 思納捷科技公司，首輪募資獲得光寶(2301)、研揚、資鼎、國發基金投資逾億元。此大會逾 40 家產官代表出席，包括光寶、研揚、神通、遠傳(4904)、微軟、DELL、金屬工業研究發展中心、台灣能源技術服務產業發展公協會、新北綠色產業聯盟、財團法人中技社等。



研揚總經理林建宏亦應邀出席致詞。他指出，希望透過這次產官聯盟的合作，共同開發工業、城市物聯網的各種創新應用，以期達到資源整合之綜效，搶攻全球物聯網龐大商機。



研揚認為，此次與思納捷結盟，相信針對工業物聯網的實際應用，會產生更具體效益。思納捷提供的「In-Factory」和「In-Park」兩大雲端 AI 總管，「In-Factory」，能總管工廠基礎能源、設備與機台，並結合智慧分析技術，可循序漸進協助傳統工廠轉型與升級。



「In-Park」則依全球發展趨勢發展出照明管理、車流監測、紅線違停監測、空氣品質監測、淹水監測等多元應用服務，協助園區管理中心快速有效的掌握園區狀況並即時處理。



研揚說，現今全球物聯網蓬勃發展，向來以優良硬體開發技術著稱的台灣，需要更快速整合軟硬體廠商，開發更多垂直市場的應用服務，透過物聯應用合作啟動大會集結產業龍頭廠商齊心一力，力抗迎面而來的全球競爭，也為台灣在物聯網世界發展中佔有一席之地。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』