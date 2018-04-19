【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

大漲逾百點，站上各個均線，距萬一僅一步之遙！

今日台股開小高，隨後急速往上攻上各均線後，闖關 11000 未達陣，便橫向做震盪，10900 整數關卡輕鬆攻克，並一舉突破各個均線，收了一根中紅 K，而今日震幅有 94 點之多，而目前短線上五日線、十日線及季線仍然呈現糾結的格局，今日指數站上各個均線，重新成為支撐，因此目前下檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1530 億，較昨日而言有稍顯的成長，顯示投資人信心逐漸湧現；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股今漲多跌少，其中半導體、電子、光電、營建、通路、金融、航運、造紙、生技、食品、鋼鐵、玻璃、橡膠、電腦等類股均收紅；至於下跌的類股包括通信、電機、汽車、觀光類股等。

台積電下午舉行法說會，今股價先行暖身，以 242 元開高走高，終場收在 244.5 元，漲幅達 2.73%，順利收復 5 日線；其他權值股部分，大立光開低走低，終場收在 3490 元，跌幅近 1%，鴻海則以 84 元開低後走高，終場收在 85 元，漲幅 0.24%。

金融股一片紅通通，其中兆豐金收漲逾 2% 最為強勢，開發金、國泰金、富邦金則均漲逾 1%，中信金、永豐金、日盛金、第一金、國票金、新光金、元大金、玉山金、台新金和華南金均收紅。至於被動元件續強，生技類股同樣加入多頭行列。

太陽能大廠新日光、昱晶與昇陽科三合一案公平會決議通過，激勵太陽能族群股價閃亮，其中新日光收漲近 3%，昱晶漲近 4%，昇陽光電則盤中一度觸及漲停價 14.5 元，尾盤收漲近 6%。