【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6141 柏承) 波段大漲 ( 1 1 2 % ) 囉。

今天大盤表現得相當強勁，終場大漲 123 點，以 10971 點做收，量能為 1530 億元。

重點持股報告。

<(6141 柏承) 大漲 ( 1 1 2 % ) 囉!! >

(9941 裕融、5536 聖暉) 續抱。

(6613 朋億、5425 台半) 今天股價攜手拉起來囉，感謝啦。

(6153 嘉聯益) 今日強勢股，恭喜會員持續現買現賺。

(6182 合晶) 恭喜 (新進會員) 的(第一檔股票)，就是現買現賺，尾盤還豪邁的跳上了漲停板，並穩穩的鎖住了 27556 張，太棒了。< (運用關鍵 K、只賺甜蜜期) 我們進場的就是ㄧ檔股票的發動期，往往獲利跟操作都能很有幫助。>

(3265 台星科) 股價回檔期間，系統就是指示續抱，所以操作就不用擔心更不用預設立場，我們就是簡單續抱囉。結果昨天股價旱地拔蔥，今天則持續再創波段新高囉。

(6141 柏承) 今天股價再創波段新高，從 2/21 帶會員進場並一路續抱至今，柏承已經大漲了 ( 1 1 2 % ) 囉，會員的獲利直線爆衝，真的非常感謝老天的疼愛唷。而今天老師帶領會員們 ( 全 數 獲 利 出 清 啦 ! )，帶著滿滿的獲利，我們要開始佈局下一檔的好股票了，有需要的朋友一起跟上吧。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 9941 裕融、5425 台半、6613 朋億、3265 台星科、5536 聖暉、6182 合晶、6153 嘉聯益。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)