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【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析
※來源：顧德投顧

台積電法說帶動大盤日 KD 黃金交叉
本土業內操作比外資更狠，拉殺拉殺快！

【盤勢分析】
美股昨日也沒大漲，台積電 ADR 也下跌，但台股今日就是開高走高！主因日 KD 出現黃金交叉，台指 (05) 大漲 124 點(外資狂買 10257 口多單)，相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】或是 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：
加權日 KD 黃金交叉囉，指數上漲 123.33 點！而週 KD 再度維持黃金交叉 (明日確定)，但 11000-11200 還是有心理關卡，所以不管如何，現階段需積極調整持股

【二】利的研判：
9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數開高走高！個股方面需先調整再抓強勢族群，這裡並未出現波段新主流，所以市場的資今仍在亂竄

【後續作法】
2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，今天持續【換股】！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+3 收 523，盤中高 554 再創歷史高)，5483 中美晶 (+5.5 收 138.5)，6182 合晶 (+4.45 收 49.1 元漲停板)、3532 台勝科 (+1)，3707 漢磊 (+1)、3016 嘉晶 (+2.85，盤中漲停 39.9)，開始出現比價效應

◎【被動元件】：表現比預期強，仍以 2327 國巨 (高 704，再創歷史高，收 650) 及 2492 華新科 (+12 元，再創波段高) 為指標，2456 奇力新(+7)、3068 美磊(+1.4)、6173 信昌電、3026 禾伸堂(+5.5)、3624 光頡(+0.15)、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、8043 蜜望實(+0.6)、6449 鈺邦(+1.6)、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦、3236 千如(+1.9)、2472 立隆、2478 大毅(+4.85 漲停板)、5255 美桀，留意法人籌碼，及量價結構，股價短線漲多了，停利點務必設好！

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯 (+2)、4721 美琪瑪、4739 康普，1536 和大、2231 為升、3552 同致、1525 江申 (+2.1)、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗持續留意 TESLA 的走勢

◎ PCB 及相關族群：2367 耀華、2313 華通、6191 精成科、6141 柏承、3354 律勝、6153 嘉聯益 (+2.3)、3645 達邁、4939 亞電、5480 統盟 (+0.2)、5469 瀚宇博、6269 台郡，留意蘋果新機消息！

◎ 部分比特幣概念股：5386 青雲 (+1.1)、2465 麗臺 (+0.45)、2425 承啟、2399 映泰 (+0.65)、3228 金麗科、3035 智原 (+3.6)，此族群近期跌很深，留意今日法說會釋放的訊息！

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