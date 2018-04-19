國泰航空(00293-HK)與國泰港龍航空3月載客量同比上升6.4%

國泰航空(00293-HK)公布公司與國泰港龍航空于2018年3月份合并結算的客、貨運量。數據顯示，3月份的載客量及貨物及郵件運載量均較2017年同期有所增長。

兩航空公司在3月份合共載客3034883人次，較2017年3月上升6.4%，乘客運載率上升2.4個百分點至85.2%，以可用座位千米數計算的運力則上升4.1%。今年首三個月的載客量上升3.0%，而運力則增加3.8%。

兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共189911公噸，較去年同期增加4.8%，而運載率上升0.4個百分點至70.7%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升4.4%，而貨物及郵件收入噸千米數的升幅為4.9%。今年首三個月的載貨量上升8.2%，運力增加4.9%，而貨物及郵件收入噸千米數亦上升7.7%。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示：「三月份的前艙表現繼續保持良好，至于經濟艙的需求，則受三月末複活節假期包括香港等主要銷售地區表現殷切而帶動。月内長途航線需求尤見強勁，因此我們增加了前往加拿大、歐洲和英國運力。往來香港的客運需求暢旺，加上有利的外币匯率走勢，有助提升客運收益率。」

「此外，貨運收益增長走勢與預期相符。月内整體航線網絡的運載率高企，收益率亦有所增長。香港和中國内地的貨運需求于農曆新年後的回升勢頭較預期中緩慢。另一方面，源自印度次大陸、歐洲、日本和東南亞的轉口空貨運需求強勁。」

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