【永豐期貨】台指選擇權盤前－外資偏多力道增強 台股大漲收復所有均線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 124 點至 10967 點。價差方面，台指期為逆價差 - 4.22 點，電子期正價差 0.2 點，金融期為逆價差 - 2.68 點。現貨部分，三大法人買超 77.67 億元；而在台指期三大法人淨多單增加 10786 口至 19141 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 10264 口至 50162 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 11994 口至 20161 口。整體來看，外資期現貨同步做多，且期貨淨多單增至 5 萬口，顯示外資對後續行情較為樂觀。

週三美股漲跌互見，不過 Nasdaq 指數已連續第二日站穩季線，科技股再度轉趨樂觀，激勵週四台股跳高開出，加上台股領頭羊台積電下午舉行法說會，吸引買盤進場追捧，收盤漲逾 2.7%，金融、傳產股也同步走強推升台股擴大漲幅，指數大漲逾百點收復 10900 關卡，終場加權指數上漲 123.33 點或 1.137%，收在 10971.22 點，成交量能 1534.91 億，較前一日增加 48.04 億。今日八大類股全數上漲收紅，其中以食品類股漲幅 2.11% 表現較佳，塑化類股漲幅 0.67% 表現相對平淡。技術面觀察，今日大盤以帶上影線中紅 K 棒收復 10900 關卡，加權指數開高走高收紅，大盤帶量上攻站回所有均線，技術面多方重掌發球權，若國際股市持續強勢、配合外資賣超動作趨緩之下指數有機會挑戰上方 11000 壓力區，惟操作上仍須注意風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11300 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.41 升至 1.49，大於中性值 1 且連兩日增加，買權平均隱含波動率由 12.06% 降至 11%，賣權平均隱含波動率由 15.84% 降至 14.22%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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