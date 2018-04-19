臉書傳將成立新研發團隊 專注開發AI晶片

根據招募資訊和和知情人士的說法，社群平台臉書 (FB-US) 正在建立新團隊來設計自家的 AI 晶片產品，此做法為最近科技公司的趨勢，如蘋果亦在開發自家晶片，將可降低對英特爾和高通等晶片製造商的依賴。

根據公司網站上的徵才公告，臉書正在招聘經理以建立一個「端對端 SoC(系統單晶片)/ ASIC(特殊應用積體電路)、韌體、驅動程式」，並表明此項工作仍處於初期階段。

系統單晶片 (System on Chip，SoC) 為一種半導體，將電腦或其他電子系統集成到單一晶片的積體電路。SoC 通常用於空間和省電功能很重要的行動裝置，多數智慧型手機的主要功能都有 SoC 提供，ASIC 則是具有特殊用途的晶片。

臉書加入其他科技巨頭的行列，投入於開發自家晶片，在 2010 年時，蘋果開始出貨自己的晶片，並在許多產品上使用它們，Alphabet 旗下的 Google 也開發了自己的 AI 晶片。

臉書可能在其數據中心的硬體設備、人工智慧軟體和伺服器使用該晶片，臉書將於下個月推出一款售價 200 美元的 VR 耳機 Oculus Go，該設備使用高通的處理器。此外，臉書正在研製一系列智慧型音響。

未來這些設備將可透過客製化晶片組，將效能進一步提升，透過使用自家的處理器，臉書將能更好地控制產品開發，並更有效結合軟硬體功能。

臉書的 AI 研究員 Yann LeCun 在周三發布了一些相關招才公告，找尋對 AI 晶片設計有興趣的人士。

Yann LeCun 在推特上發表招募資訊

此徵才資訊除了指出晶片可能將用於 AI 人工智慧的處理器之外，並沒有特別說明特定的用途，工作需求內容為「以專業知識為人工智能 (AI)/ 機器學習 (ML) 定制解決方案」。

臉書拒絕對招聘訊息發表評論。臉書股價 18 日收於每股 166.36 美元，小跌 1.36%。