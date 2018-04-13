臉書將面臨公司史上第3次「死亡交叉」 能有反彈力道嗎？

《MarketWatch》臉書因用戶數據遭劍橋分析不當使用，投資者對該公司保護隱私的政策感到有疑慮，股價因此大跌，照目前趨勢，股價即將在下周一面臨「死亡交叉」，為該公司史上第 3 次出現此情況，前兩次皆能在短時間內挽回頹勢，但這一次有些技術指標看空臉書。

當 50 日均線跌破 200 日均線時，即是所謂的「死亡交叉」，代表著短期下跌的情況，可能轉換成更長期往下的的走勢。臉書 50 日均線價格為 173.83 美元，200 日均線則為 173.16 美元，照目前走勢，在下週一會出現交叉情況。

臉書當的 50 日均線即將跌破 200 日均線時，即是所謂的「死亡交叉」

臉書股價第一次出現死亡交叉是在 2013 年 6 月 26 日，但在繳出大幅高於預期的第 2 季財報後，臉書股價在 7 月 25 日飆升 30%，再度進入牛市。在 8 月 5 日時，臉書的 50 日均線重新超越 200 日均線，呈現黃金交叉情況，股價在短時間內重振。

臉書前兩次出現死亡交叉的時間點

第二輪死亡交叉在 2017 年 1 月 6 日出現，但隨後臉書在 1 月 31 日出現黃金交叉，甚至在 2 月 8 日創下股價歷史新高。但一些圖表指出，臉書這次可能沒辦法如同前兩次一般順利，逃脫股價下跌趨勢。

分析師指出，臉書股價在週三收於 166.32 美元，但儘管週四開盤後一度上漲至 166.98 美元，但以 163.78 美元收盤，這代表著看空的人士，可能比多頭的投資者多，市場人士稱此現象為「看空吞噬」(bearish engulfing)。

臉書股價日線走勢圖

而從相對強弱指數 RSI 來看，根據 FactSet 的數據，近期一直維持在 50.00 以下，周四為 47.15，RSI 指標靶上漲視為買方力道，下跌視為賣方力道，數值越小代表賣方力道越強。上一次死亡交叉時，RSI 指標為 62.86。