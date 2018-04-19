【大昌投顧】盤前分析－漢諾威工業展將於4月23～27日展開



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，早盤衝高擴大漲幅，但仍不敵賣壓湧現，一度跌破平盤，尾盤拉抬，最終以上漲 37.44 點作收。短線上月線趨勢下彎，指數也失守支撐，能否快速站回，才對盤勢較有利，量能呈現價漲量縮，背離現象，也不利未來走勢，籌碼面外資持續賣超，對台股動能有所影響，何時轉買，延續買盤，持續觀察。

2. 櫃買指數反彈較為強勁，但持續失守月線支撐，能否快速站回，需觀察，目前也有轉弱的跡象，因此中小型個股漲跌分歧恐持續，且波動幅度將加劇，操作難度甚高。

3. 金融指數震盪收紅，失守月線支撐，恐進入整理格局。電子指數雖有受美國科技股反彈激勵，但漲幅也是明顯收斂，而強勢族群有被動元件、電腦板卡、電子商務、記憶體等。傳產類股則由醫療器材、文創影視等表現較亮眼。

4. 中經院估測，2018 年國內需求對經濟成長貢獻 1.96 個百分點，較 2017 年增加 1.03 個百分點；國外淨需求貢獻約 0.51 個百分點，較 2017 年減少 1.52 個百分點。至於 2019 年全年經濟成長率則預估為 2.28%，CPI 年增率為 1.52%，仍低於 2%。

5. 漢諾威工業展將於 4 月 23～27 日展開，今年展出聚焦在自動化與傳動控制展、能源展、數位工程展、研究與科技展等四大領域。

