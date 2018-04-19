凱基郭明錤：2018新iPhone估推「雙卡雙待單通」功能

據《AppleInsider》報導，專注在蘋果公司 Apple (AAPL-US) 產品預測的凱基分析師郭明錤，在一份致投資人的信中提道，蘋果可能推出一款雙卡雙待單通（Dual Sim Dual Standby，DSDS）功能的 LCD （液晶）版本 iPhone，其中含有 2 個實體 SIM 卡插槽但不支持 eSIM。他認為，基於新的底層定價行銷策略，DSDS 型號的 iPhone 要價可能在 650 美元至 750 美元之間。

同時，郭明錤提道，第二款液晶顯示器 iPhone 將配備傳統的單卡槽，售價可能在 550 美元至 650 美元之間，遠低於 1 月份初預計的 700 美元至 800 美元價格。

蘋果股價週三（18 日）收盤下跌 0.22% 來到每股 177.84 美元。

蘋果股價日線趨勢圖

據了解，分析師也預測 DSDS 將出現在蘋果 2018 年產品線高端頂部的傳聞 6.5 吋 OLED iPhone 中。有趣的是，郭明錤認為，蘋果屏幕最小的產品陣容裡，帶有 5.8 吋 OLED 面板的 iPhone X 改造版本款式，將不會包含雙 SIM 卡選項。

DSDS 技術為最終用戶提供了許多好處，如跨越國際邊界或覆蓋區域而不用換 SIM 卡等優勢。除了常常四處奔波的消費者外，雙 SIM 卡配置對企業用戶也很有吸引力。

郭明錤在 2 月提道，雙卡雙待單通的功能是由於下一代 iPhone 採用英特爾 Intel (INTC-US) 的基帶晶片所帶來的好處。當時，該分析師預計蘋果 2018 年所有手機產品線將完全依靠英特爾晶片來支持其通信套件，拋棄長期調製解調器供應商的高通 Qualcomm (QCOM-US)。

在產量排程上，6.1 吋 LCD 版本因雙卡雙持功能，會在 OLED 版本量產後的 3 至 5 週才開始生產。這個月的消息傳出，OLED 熒幕會於 5 月開始量產，隨後不久將進行組裝。

憑著低廉的價格和 DSDS 功能的優勢，郭明錤相信 6.1 吋 iPhone 將成為蘋果最受歡迎的 2018 年手機。眾人預測蘋果今年秋季將推出 3 款 iPhone 手機，6.1 吋 LCD 版、5.8 吋 OLED iPhoneX 的優化版、及 6.5 吋的 OLED iPhoneX 優化大熒幕版。

如郭明錤的預測是正確的，那麼「低端」LCD 版本 iPhone 可能會受到升級消費者和安卓 Android 切換消費者的喜愛。Kuo 認為 5.8 吋 OLED 手機銷售量不高的風險，因價格高、屏幕小、及缺乏 DSDS 功能。