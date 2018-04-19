美股盤後─財報利多 S&P 500與Nasdaq上漲 IBM下跌 道瓊收低

S&P 500 與 Nasdaq 指數週三小幅收高，美國幾家大型企業公布第一季財報強勁，拉抬了投資人的信心。但 IBM 股價大幅下跌 7.5%，則拖累道瓊指數收低。



道瓊工業平均指數收低 38.56 點或 0.16% 至 24748.07。

Nasdaq 指數收高 14.14 點或 0.19% 至 7295.24。

S&P 500 指數收高 2.25 點或 0.08% 至 2708.64。

費城半導體指數收低 13.94 點或 1.03% 至 1343.78。

鐵路運輸公司 CSX 公布，因系列削減成本措施奏效，獲利優於預期。CSX 股價大漲 7.8%，創下 1 月 17 日以來最大漲幅。1 月 17 日該股價大漲逾 20%。

聯合航空亦公布第一季財報優於預期，其股價上漲近 5%。

摩根士丹利銀行公布第一季獲利與營收創新高，交易業務優於預期。該銀行股價盤中上漲逾 1%，收盤則接近持平。

財報季有了強勁的開始。週三上午為止，S&P 500 企業中，79% 公布獲利高於預期，83% 銷售高於預期。

分析師說，企業財報表現強勁，別看空股市。

IBM 週二公布獲利與營收均高於預期，但該公司未來展望令人失望。IBM 股價下跌 7.5%。

分析師說，股價要上漲，企業財報必須強勁，未來展望也不能令人失望。

週二，美國股市上漲，UnitedHealth 與 Netflix 等公司公布獲利強勁，提供了股市利多。

經濟數據方面，聯準會 (Fed) 今日公布褐皮書經濟報告，顯示美國經濟展望仍屬正面，但因關稅，鋼價上漲。