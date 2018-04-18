蘋果手機最賺錢 iX去年Q4利潤占全球手機比重達86%

據研調機構 Counterpoint 最新研究報告，去年第 4 季度全球智慧手機利潤年減 1%，蘋果則是逆勢年增 1%，主要來自 iPhone X 的挹注，統計去年第 4 季 iX 營業額占手機總產業 21%，利潤則占 35%，整體蘋果手機利潤占比達 86%，較 600 多家 Android OEM 廠商的總利潤高出 5 倍。

Counterpoint Research 分析師 Karn Chauhan 強調，即使 iX 在去年第 4 季僅上市兩個月，在全球手機利潤下降的情況下，iX 仍占利潤總額 35%，隨著出貨量成長，利潤占比可能會進一步增加。

另外，所有 iPhone 手機保質期更長，蘋果去年第 4 季獲利占比前 10 大的手機中，仍進榜 8 款，其中包括 3 年前的型號，相較目前其他廠商的智慧手機，蘋果手機產生的利潤顯然更多。

據 Counterpoint 2017 年第 4 季最新研究報告，去年第 4 季手機獲利占比前 10 大中，iX 占 35% 居冠，其次是 i8 利潤占比達 19.1%，i8Plus 則是 15.2%，i7 占 6.2%，i7Plus 則有 5%，另外還有 i6、i6S、iPhoneSE 也在前 10 大榜中；三星則進榜 2 款，分別是 Note8，利潤占 3.9%，S8Plus 則是占 1.7%。

Counterpoint 指出，蘋果仍是最賺錢的手機品牌，占市場總利潤達 86%；去年第 4 季全球手機利潤下滑，主因智慧手機市場未如預期增長，Counterpoint 認為，全球智慧手機市場已經達到頂峰，更換週期更長，主要的智慧手機原始設備製造商現在面臨預訂利潤的壓力。