美國打壓華為與中興 蘋果在中國銷售恐面臨風險？

美國商務部禁止美國企業向中興通訊銷售零組件和軟體，而美國聯邦通訊委員會投票通過，將限制被政府補貼的運營商，對可能造成國家安全危險的供應商進行採購，業內人士擔憂，在中國廠商被美國打壓下，蘋果恐因此成為中國反擊報復的首要目標。

因為中興通訊 (ZTE) 違反美國設立對伊朗以及北韓的出口禁令，美國商務部在 16 日宣布，將禁止美國企業向中興通訊銷售零組件和軟體，為期 7 年。

中興通訊大幅依賴美國供應商如高通、杜比與特殊玻璃和陶瓷材料的製造商康寧，美國商務部所設立的限制，將對中興通訊造成重大影響，公司可能需要重新進行產品設計，同時這個禁令可能包括谷歌 Android 操作系統的許可。

《紐約時報》報導，美國聯邦通信委員會 (FCC) 則進一步加劇對中國科技公司的限制，FCC 投票一致通過，將禁止受到聯邦資助的電信運營商，使用被認為對美國國家安全構成風險的供應商，這項決定被認定是直接針對中國公司華為，該公司為電信網路設備和智慧型手機製造商。

FCC 主席 Ajit Pai 表示：「美國政府一直對某些外國通信設備供應商，可能對國家安全購成的威脅感到擔憂。在我們的路由器，交換機和其他網路設備隱藏的『後門』，可能會讓充滿敵意的外國勢力，注入病毒和其他惡意軟件，竊取美國人的私人數據，監視美國企業等等。」

業內觀察人士認為，FCC 的決策，使中美貿易情況變得更不穩定，隨著兩間中國主要出口企業華為和中興通訊被美國限制，中國應該正在準備對美國的反制裁計畫，報復對象可能會是美國的科技公司，例如蘋果。

儘管蘋果在大中華區的銷售額持續下滑，但龐大的消費市場對該公司的發展仍至關重要。去年蘋果在該地區創下 448 億美元的營收，占全部淨銷售額約 20％，同比下滑 8%。

蘋果股價日線走勢圖

為了遵守中國於 2017 年 6 月開始實施的《網絡安全法》規定，蘋果在今年將中國地區用戶的 iCloud 資料，轉移至中國本地的伺服器，此舉等同將用戶資料公開給北京當局檢查。

同時，蘋果為了避免公司利潤受到威脅，積極參與中國商業發展，以緩解中國政府對其造成的潛在威脅，除了大量的資本投資外，該公司正在努力加強與中國領導層的關係。然而中美貿易鬥爭是否會破壞蘋果與中國政府建立的關係，還是個未爆彈。