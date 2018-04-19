【永豐期貨】台指選擇權盤前－美國科技股強攻 台股震盪收紅

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 55 點至 10845 點。價差方面，台指期為逆價差 - 2.89 點，電子期逆價差 - 0.97 點，金融期為逆價差 - 0.54 點。現貨部分，三大法人賣超 34.12 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4661 口至 8355 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 3185 口至 39898 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1113 口至 8167 口。

週二美股四大指數收紅，科技股 Nasdaq 與費半漲幅分別高達 1.74% 與 1.89%，加上昨晚人行釋出降準消息，晚間新交所的 A50 期貨反彈超過 2%，激勵亞洲股市早盤紛紛開紅上揚，加權指數早盤開高後上漲超過百點，然而受限短天期均線與月線反壓，加上陸股開高後拉回翻黑，加權指數收斂漲幅回到平盤整理，直至尾盤再見買盤進場承接，終場加權指數上漲 37.44 點至 10847.89 點，成交量能 1455.96 億，較前一日縮減 83.91 億。技術面來看，週三短紅 K 帶長上下影線，月季線與 10900 關卡得而復失，上下影線長度分別高達 70 點與 33 點，顯示高檔賣壓沉重，但也有低接買盤在 10800 佈下防線支撐，指數呈現震盪整理格局，台股近期除了聚焦在 19 日的台積電法說，結算過後外資的期貨多單是否再進一步增加以及陸股是否未再破底也將是觀察重點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.3 升至 1.41，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 19.76% 降至 12.06%，賣權平均隱含波動率由 25.98% 降至 15.84%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。