美擬禁補貼企業購中興、華為電訊設備 打擊中國5G發展

美國繼續出招打擊中國電信科技業發展，擬禁止當地電訊營運商以聯邦補貼採購中國企業生產的電訊設備，料 1 年涉及 90 億美元。有關禁令將進一步打擊中國第 2 大電訊設備商中興通訊 (0763-HK)。

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周二 (17 日) 以 5 比 0 通過新規定，禁止美國企業利用聯邦補貼資金向一些或對美國網絡安全構成威脅的中國企業購買設備。不過，新規仍需通過第二輪投票才會生效，市場預計，FCC 的行動將阻止美國公司使用華為和中興通訊製造的設備，可能對中國成為全球 5G 服務領頭羊的目標帶來長期影響。

《星島日報》引述香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，沒有補貼後，若美國沒下禁令進一步限制美國企業不能買中國產品，中興及華為或可嘗試以減價等方式，吸引企業繼續合作，影響多大則視乎客戶流失率及減價程度，另認為中美貿易戰已打到科技層面，對中國的影響料增加。

日前美國商務部指，由於中興違反與美國政府達成的和解協議，並作出虛假陳述，故禁止其向美國企業購買零件及技術，禁令為期 7 年。市傳中興亦將被禁用 Android 系統，由於現時市場上的智能手機系統只有蘋果公司的 ios、Android 及三星的 Tizen，若傳聞真確，對中興業務勢造成更大影響。

方保僑指出，中興一些零件如處理器及玻璃均是向美國企業購買，雖然可尋找其他供應商，但亦需時，如果連 Android 都不能用，因市場上幾乎無代替品，其手機業務難繼續營運。

星展銀行投資總監辦公室 (北亞區) 高級投資策略師李振豪認為，若上市公司業務與美國貿易往來多、業務與硬體有關及主要獲利來自美國，所受的影響較大，不過觀乎大部分在港上市的公司，主業都在大陸，相信中興事件對板塊內其他股份的股價影響不大。

《澎湃新聞》指出，中興每年在全球銷售約 4500 萬部智能手機，在美國的市佔率 11.2%，排名位於蘋果、三星電子和 LG 電子之後的第 4 大智能手機供應商。代表中興通訊供應商的出口管制律師雅各布森 (Douglas Jacobson) 認為，美國的最新制裁決定肯定會影響中興在全球的銷售，中興很難扭轉這決定。中興通訊表示，正與 Google 母公司 Alphabet 溝通，很難預計結果。

中興昨日發公告，指原定於今 (19) 日公布今年首季報告，但因要對美國禁令的影響進行評估，故需延遲公布，該股將繼續停牌。該股於周二開始停牌，停牌前報 25.6 港元。

中興通訊股價

另外，對於《紐約時報》日前報導美國商務部已向華為發出行政傳喚、配合有關美方對通訊技術出口限制的調查一事，華為相關人士昨回應稱「這是假消息」，否認遭美國政府調查。

對於美國持續採取制裁行動，國家發改委昨大派定心丸，香港《明報》引述發言人嚴鵬程表示，美國貿易保護政策令中國部分企業出口受影響，但中國已做出不同等級的應對方案及政策儲備，中美貿易摩擦對中國經濟運行的影響有限及可控。「中國有信心、有條件、有能力保持經濟平穩運行。」

他表示，過去幾年中國經濟增長中內需的貢獻率達 105.7%，2018 年第 1 季內需對經濟增長的貢獻率達 109.1%，「我們擁有近 14 億人口的巨大國內市場，有足夠的承受能力和足夠多的辦法應對國內外各類衝擊」。

路透社前日向 135 家中國出口商做民意調查，65% 受訪者對爆發貿易戰感到「擔心」，不過僅 26% 受訪者認為會「全面爆發」貿易戰。受訪出口商中有 84 家是廣交會參展商，51 家是香港商戶。