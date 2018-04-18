美國窮追猛打 中興通訊可能失去使用Android軟體的許可

根據消息來源指出，中國智慧手機製造商中興通訊 (0763-HK) (000063-CN) 在美國的困境周二 (17 日) 進一步加深，因為監管機構提出的新規定可能迫使其削減銷售額，而供應禁令意味著它可能無法在其設備中使用 Android 軟體。

美國商務部 16 日宣布禁止美國企業向中興通訊銷售零組件和軟體，為期 7 年。這一舉動是由於中興通訊違反了非法向伊朗運輸美國商品後達成的協議而引發的。

然後 17 日，美國電信監管機構提出了新的規定，禁止政府向可能對美國電信網路構成安全威脅的公司進行採購，這可能會對中興通訊和競爭對手中國智慧手機製造商華為科技造成衝擊。

這些舉措可能使美中關係進一步複雜化。這兩個國家最近幾周來已經提出了數百億美元的關稅，引發全面貿易戰的擔憂，可能損及全球供應鏈以及商業投資計畫。

據知情人士透露，美國商務部的決定意味著中興通訊可能無法在其移動設備上使用 Google (GOOG-US) 的 Android 操作系統。

該消息人士補充說，中興通訊和 Alphabet (GOOGL-US) 公司一直在討論禁令的影響，但截至 17 日上午，兩家公司仍然不清楚中興使用 Android 的情況。據研究公司 IHS Markit 指出，中興通訊去年智慧手機出貨量為 4640 萬支，位居 Android 手機製造商第 7 位。

谷歌拒絕發表評論，中興通訊未回應評論請求。

與此同時，美國聯邦通信委員會 (FCC) 提出的新規則預計將在今年完成，意在阻止中興通訊和華為在美國獲得大量市占率。

FCC 表示，他們將阻止 85 億美元的 FCC 環球服務基金，在對貧困和農村地區提供電信服務補貼時，採用於來自可能危及通信網路和國家安全的企業或國家的商品或服務。

美國 FCC 主席 Ajit Pai 說明這項提案表示：「在我們的路由器、交換機和其他網路設備中隱藏的『後門』，可能會讓敵對國家注入病毒和其他惡意軟體，竊取美國人的私人數據，窺視美國企業等等。」

他雖未點名中國或具體公司，但 Pai 上個月在致國會的信函中表示，他與國會議員對全球第三大智慧手機製造商華為的間諜威脅深感擔憂。

產業貿易組織 USTelecom 稱讚 FCC「面對威脅我國網路基礎設施機密性、完整性和可用性的國家行為的提議」。共和黨參議員甚至還提出立法阻止美國政府向華為或中興購買或租賃電信設備。