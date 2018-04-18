【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到人行宣布定向降準 1 個百分點，估計釋放資金約人民幣 4,000 億元之下，使得亞洲市場全面反彈，終場加權指數上漲 37.44 點，但蘋果概念股表現依舊較為弱勢，而外資在現貨部分賣超 17.90 億，合計三大法人現貨淨賣超 33.29 億。

《國際金融市場焦點分析》

英國周二公布就業數據強勁，但薪資成長數據則是意外與上月持平，英鎊在盤中衝上自脫歐公投以來的高點後遭遇賣壓拉回，稍後歐洲公布德國 ZEW4 月經濟信心指數降幅大於預期，歐元及英鎊同步擴大跌幅；昨日傍晚人行宣布定向降準 1 個百分點，估計釋放資金約人民幣 4,000 億元，晚間美國大型企業財報表現強勁，推升歐美股市同步走高。

《國際商品市場焦點分析》

美國攻擊敘利亞並未導致區域衝突擴大，原油期貨價格在周一重挫後，週二早盤賣壓延續，盤中再度重挫超過 1%，WTI 期貨價格更摜破 66 美元，不過晚間隨歐美股市持續走高，油價於低檔獲得買盤支撐，並快速收斂跌幅，收盤反而小漲 0.3 美元；金價同樣因避險需求減退而遭遇賣壓，6 月黃金期貨價格周二在回測 1340 美元後獲得支撐，隨著美股開盤也快速收斂跌幅，收盤僅小跌 1.2 美元。

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