2大巨鯨狠拋上億美元壓盤後 比特幣不到24小時演出大復活

比特幣周二疑似受到市場 2 大巨鯨拋售的衝擊，瞬間急跌 200 美元，跌破 8000 美元整數關卡，不過周三又自低點急拉 200 美元，重新站上 8100 美元之上。

比特幣過去 24 小時歷經暴漲暴跌。（來源：Coindesk）

Bitinfocharts 的數據顯示，一個匿名的 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r 錢包帳戶，周二拋售總值超過 5000 萬美元的比特幣，平均售出價格為 8146.7 美元，目前帳戶的餘額為 14.9 億美元。

而另一個帳戶為全球排名第三大的比特幣錢包，曾在今年 2 月初狠砸 4 億多美元大買比特幣，就在前一天拋售 6000 枚比特幣，平均售出價格為 8026 美元。

也就是說這兩條比特幣巨鯨在過去 24 小時內拋售了超過 1 億美元的比特幣。

一名 Reddit 用戶在網路討論區寫道，「天哪！這些賣壓不知從何而來，BAM 的比特幣報價幾乎就在轉眼間跌了 200 美元」。

比特幣周二劇烈震盪，利空消息還包括美國紐約州總檢察長 Eric Schneiderman 宣布調查 13 個加密貨幣交易所，要求回覆交易費用、交易量數據及保證金交易程序等。

《ZeroHedge》財經部落格文章中指出，過去比特幣的巨大賣壓一直被歸咎於市場巨鯨大舉拋售，最著名的前例是日本的 Mt. Gox 交易所破產受託人 3 月 7 日宣布，已經賣出超過 4 億美元的比特幣和比特幣現金，手上還有價值 19 億美元的比特幣待售。

4 月似乎是比特幣巨鯨賣幣的月份。美國報稅截止日為 4 月 17 日，分析師表示，由於比特幣價格自高點腰斬，意味著須賣出更多的比特幣以支付現金。4 月 12 日，第二大比特幣錢包便率先賣出高達 3800 萬美元的比特幣。

比特幣歷經周二劇烈震盪後，周三台北時間下午 3 點過後，比特幣出現一陣急拉，重回 8100 美元之上，據《Coindesk》網站的報價顯示，短短 15 分鐘內，急拉的升幅超過 200 美元，收復周二的跌幅。