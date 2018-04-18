國際油價走揚 分析師：供給過剩可望告終

受美國原油庫存減少、供給中斷風險增加等因素影響，週三 (18 日) 國際油價走揚；有分析師認為，過去幾年原油市場供給過剩的情形，可望告終。

根據路透社報導，格林威治時間週三上午 6 點 59 分，布蘭特原油期貨上漲 49 美分 (0.7%)，至每桶 72.07 美元；西德州中級原油期貨上漲 49 美分 (0.7%)，至每桶 67.01 美元。

美國石油協會 (API) 週二最新數據顯示，上週美國原油庫存減少 100 萬桶，至 4.28 億桶。

美國能源情報署 (EIA) 週三將公布官方數據。

澳洲 Rivkin 證券分析師 William O'Loughlin 表示，油價暫時維持在近 3 年高點，庫存回到正常水平，過去幾年供給過剩的情形，可望告終。

O'Loughlin 說，委內瑞拉經濟情勢惡化，導致原油產量下滑，也讓石油輸出國組織 (OPEC) 原油產量低於預期。

萬達（Oanda）駐新加坡亞太地區交易部門主管 Stephen Innes 指出，包括中東緊張情勢可能蔓延、美國對伊朗實施新制裁的機率升高，以及委內瑞拉原油產量下滑等因素，都使油價獲得支撐。

Innes 認為，「供應中斷的潛在風險太多了」，相對來看，市場動盪將在短時間內結束的跡象，卻少之又少。