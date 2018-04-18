這家中國最大第三方電商物流業擬香港上市 馬雲是第2大股東

據外電引述消息人士指，阿里巴巴 (BABA-US) 的物流供應鏈提供商心怡科技，計劃今年來港上市，集資約 3 億美元 (約 23.4 億港元)。

香港《明報》報導，心怡科技 2004 年成立，為中國最大第三方電商物流供應鏈企業，亦是阿里旗下天貓超市倉儲管理服務的核心供應商、天貓國際跨境物流運營主體。

心怡科技 2017 年上半年營收約 9 億元人民幣，阿里是其第二大股東，持 21.86% 股權。心怡科技去年 9 月申請大陸上市，料因輪候時間過長故轉往港上市。

此外，新加坡醫療保健行業專業承建商 HKE Holdings(1726-HK) 昨 (18) 日公布，公開發售錄得超額認購約 789 倍，以招股價上限 0.55 港元定價。

該股昨暗盤做多，收盤漲逾 27%，不計手續費每手賺 750 港元。由於超額認購，HKE 將分配至公開發售的發售股份上調至 1000 萬股。國際配售股份由 1800 萬股減至 1000 萬股。該股今 (18) 早在主板掛牌。

另據內媒報導，阿里、百度和京東最快今年 6 月透過中國存託憑證 (CDR) 形式回歸 A 股，成為首批回歸的互聯網科技公司，惟騰訊 (0700-HK) 不在此列。

阿里、百度和京東傾向由舊股東減持，以加快回歸 A 股速度。

由於百度、京東均採用 AB 股架構，賣出部分股票不會影響公司創辦人控制權。對阿里而言，其合伙人制度不會因大股東減持而受影響。

由於騰訊沒有 AB 股架構，加上在香港上市採用同股同權，創辦人馬化騰大幅減持或會動搖其對騰訊的控制權；再者，目前已有港股通制度，騰訊並無急切回歸 A 股的必要。

報導認為，3 大科網巨頭的回歸，將有助提升 A 股的「科技含金量」，但相信會衝擊現時 A 股中被譽為「高科技」的股份，如 360 及科大訊飛等，指「因真正的大 boss 回來了」。

另據胡潤研究院昨日公布的《2018 第 1 季胡潤大中華區獨角獸指數》顯示，螞蟻金服以 4000 億元 (人民幣，下同) 以上的估值名列榜首，其次是滴滴出行，估值超過 3000 億元，近日傳已密鑼於香港上市的小米排第 3。

首季新增的 33 家獨角獸企業中，騰訊音樂以 1500 億元的估值領先，其次是京東物流，估值 700 億，緊隨其後是平安醫保科技和壹帳通，估值 500 億。

新上榜企業中，來自互聯網服務行業最多，達 10 家，包括自如、曹操專車、天下秀和大搜車等；其次是文化娛樂行業，有 5 家，除了騰訊音樂，還有虎牙等；其三是汽車交通行業，有 4 家，包括北汽新能源、車和家和小鵬汽車等。 另外， 3 家獨角獸企業 -- 平安好醫生、51 信用卡和映客已遞交香港上市的申請。