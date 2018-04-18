【大行報告】花旗料人行降準可提升内銀股今年純利0.5%

花旗發表報告指，人行宣布降準1個百分點并于4月25日生效，此次降準可釋放1.3萬億元人民币(下同)流動性，當中9000億將用于償還中期借貸便利(MLF)，而剩餘4000億則屬額外流動性供應，主要針對城商行及非縣域農商行。該行估算降準可提升内地銀行稅後溢利約為0.5%，認為資金更多來自人行及有較多中小企貸款的銀行將會受惠，例如是北京銀行及南京銀行。

該行認為，此次降準有助減低内銀的資金成本，對人行而言降準是增加流動性最便宜的方式，相信MLF置換可減低銀行的資金成本并部分抵銷存款成本上升的影響。此外，降準可為銀行提供更穩定的資金來源，有助減低流動性風險，并容許銀行在資産管理新規下擴張信貸以支持實體經濟。中小企是流動性緊張的受害者，加上内地清理影子銀行以及中美貿易戰升溫亦為中小企經營帶來壓力，相信降準可鼓勵銀行貸款予中小企助解決融資困難的問題。

雖然人行指，降準并非放寬貨币政策，貨币環境將維持中性趨緊，但該行認為人行新任領導有意保障實體經濟并維持穩定的信貸供應，相信可釋除市場對政策過緊風險的憂慮，并纾緩資産管理新規帶來的負面影響。花旗續指，減輕内銀資金成本壓力亦有助降低實體經濟的融資成本，并減低潛在不良貸款比率反彈的風險。

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