最新獨角獸榜單出爐 螞蟻金服續稱霸大中華

胡潤研究院 17 日發布 2018 年第一季「獨角獸指數」，螞蟻金服以 4000 億人民幣市值蟬聯榜首，滴滴出行、小米並列第二；騰訊音樂、京東金融並列第六。榜單也顯示，獨角獸企業以互聯網服務、電商為大宗；北京仍為大中華區獨角獸數量、估值最多的城市。

胡潤報告顯示，「2018 第一季度胡潤大中華區獨角獸指數」顯示，自去年 11 月底截至今年 3 月 31 日，大中華區共新增 33 家估值超過 10 億美元的獨角獸企業，總數上升至 151 家，整體估值超過 4 兆人民幣。其中，螞蟻金服、滴滴出行、小米、大疆、陸金所等企業均傳出可能於今年上市的消息。



胡潤研究院發布獨角獸指數。(胡潤研究院報告)



報告也指出，「成立時間短」是獨角獸企業一大重要特徵，151 家上榜獨角獸平均成立時間為 6 年，不足 3 年的甚至有 7 家。此次新上榜企業中，愛馳汽車成立僅 1 年，平安醫保科技和哈羅單車成立僅 2 年，是榜單中最「鮮肉」的獨角獸。

胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示：「如果模型、人才和資本都能到位，創業速度就會很快。」另外他還指出，進入 2018 年，中國創業環境更加火熱，每 3 天就能發現一家獨角獸企業。

以產業來看，本次榜單來自於互聯網服務行業的獨角獸數量多達 38 家，占總數的 26％，總估值逾 1 兆人民幣居首位；互聯網金融行業緊隨其後，總估值近 9 千億；文化娛樂行業位居第三。

值得注意的是，近一兩年區塊鏈同樣是資本市場炙熱的概念，但是區塊鏈領域卻沒有一家企業上榜。

另外，獨角獸因成立時間短，掌門人的平均年齡年輕化，70、80 後成為中流砥柱。上榜企業的掌門人平均年齡僅 40 歲，其中 90 後掌門人有兩位，分別是出生於 1991 年的 ofo 掌門人戴威，90 後 DotC United 掌門人石一；總體來看，70 後掌門人依然為數最多，占比超 4 成，80 後掌門人占比達 30.4%。