IMF估台灣經濟成長率1.9%陳美伶：可以更好

根據國際貨幣基金 IMF 最新公布的世界經濟展望春季報告，預估台灣今、明兩年的經濟成長率分別為 1.9% 及 2.0%。對此，國發會主委陳美伶今（18）日表示，國內外機構普遍看好台灣經濟前景，加上全球景氣穩定復甦，可望持續挹注外貿動能，政府也會持續努力，相信可以看到更好的經濟表現。

IMF 公布世界經濟展望春季報告，預估台灣今、明兩年的經濟成長率分別為 1.9% 及 2.0%，若與 2017 年 10 月時的報告比較，IMF 對台灣 2018 年、2019 年經濟成長率的預估值同樣都是為 1.9% 及 2.0%。

此外，IMF 也預估，南韓在 2018、2019 年的經濟成長率分別為 3.0% 與 2.9%，新加坡今年經濟成長率估值則為 2.9%、2019 年是 2.7%，香港則位居亞洲四小龍之首，今、明兩年經濟成長率預估分別為 3.6%，以及 3.2%。

針對 IMF 的預測，陳美伶指出，去年我國各項經濟數據已往正向成長邁進，今年全球景氣穩定復甦，可望持續挹注外貿動能，加上政府積極推動 5+2 產業創新計畫、前瞻基礎建設、擴大內需等，相信可以看到更好的經濟表現。

她也提到，國內外機構普遍看好台灣經濟前景，陸續調高對台灣今年經濟成長的預測，國際機構如亞洲開發銀行 ADB 及知名預測機構 IHS Markit 近期也調升今年我國經濟成長率預測，分別至 2.9% 及 2.6%，都高於主計總處 2.42％的預測，政府也會持續努力，讓世界看到台灣經濟變得更好。

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