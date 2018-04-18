台股盤後—蘋概三雄疲弱 指數大漲逾百點後黯淡收紅

美股企業財報表現佳，帶動美股周二大漲，也激勵台股今 (18) 日一掃昨 (17) 日重挫跌勢，指數開高走低，早盤一度大漲逾百點站上季線，惟盤中雖受到鴻海翻黑與陸港股跌破今年低點影響，漲幅大為收斂，尾盤在台積電、聯發科等電子權值股與中信金及國泰金等金融股獲買盤敲進撐盤下，終場上漲 37.44 點、以 10847.89 點作收，成交量較昨日略微縮小至 1451.43 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也在大盤反彈下走揚，終場上漲 1.05 點，以 153.99 點作收，成交值 439.6 億元。

從類股表現來看，零組件、機電、玻璃、油燃、生醫、半導體、百貨貿易、資訊、食品、網通、鋼鐵、金融、塑膠、紡織、水泥、化工、電子、營建、運輸、汽車等指數收紅；逆勢下挫的包括電子設備、造紙、電通、電纜、橡膠、光電、觀光、其他電子等。

蘋概三雄今日反彈回升，台積電開高走低，早盤上漲逾 1%，盤中卻在法人賣單調節下翻黑，尾盤獲買盤敲進重回平盤，以 238 元作收；大立光在平盤上下震盪，尾盤下跌約 1.5%，終結連 4 紅日 K，以 3525 元作收；鴻海則是三雄中表現最弱勢者，雖以紅盤開出，但受到外資券商調降評等利空影響，盤中由紅翻黑並持續下挫，終場下挫近 2%，跌破前波低點，收 84.8 元，創近 14 個月以來新低。

電子股漲跌互見，聯發科在攜手微軟搶攻物聯網商機的利多助攻下，大漲逾 6%；友達與群創中止跌勢，反彈上揚逾 1%；南亞科受惠毛利率可望一路走高至第 3 季，勁揚逾 4%，一舉收復 5 日線與月線；燿華也在後市展望樂觀下股價強彈，大漲逾 7% 作收；廣達與仁寶等則表現相對弱勢。

被動元件漲價題材持續發燒，國巨一掃昨日頹勢，越過 650 元大關，股價再攻漲停寫新猷；奇力新與日電貿也都以漲停作收；華新科連續拉出 4 根紅日 K，與禾伸堂雙雙大漲逾 7%。

在大盤反彈走揚下，上市個股中共有 21 檔個股高掛漲停，包括 VHQ-KY、立衛、佑華、威盛、隆達、國巨、青雲、麗臺、達爾膚、訊達、奇力新、華映等；以跌停作收的為創意與建暐。

法人指出，到 5 月中旬財報公布前，電子族群將走向兩極化表現，多頭持續點火簇擁被動元件、工具機與矽晶圓等第 1 季財報預期表現亮眼的族群，惟蘋概股相對弱勢，光靠上述 3 族群難以帶動指數上攻，市場聚焦明 (19) 日台積電法說，若台積電對後市展望優預期，可望帶動台積電與大盤同步上攻，若無法釋疑，台積電與大盤恐續陷入震盪整理。

台指期今日尾盤結算，多空仍拉鋸，法人分析，明日觀察大盤能否守穩半年線，或在 10600 點上下做回測。