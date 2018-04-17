〈工總新理事長上任〉王文淵：綠能取代核電值得商榷 恐不利經濟發展

全國工業總會今 (17) 日舉行理事長交接儀式，對於政府新南向與能源政策，新任理事長王文淵表示，拓展東協市場確實重要，但政府要能積極參與區域經濟整合，而兩岸關係若遲遲未改善，將導致台灣企業喪失發展契機；能源政策部分，王文淵認為，政府以「以綠能取代核電、以天然氣取代燃煤發電」的政策值得商榷。

之所以選擇接下工總理事長重責，王文淵坦言，當初受邀擔任理事長時，自己並沒有意願，且家人與台塑企業各董事長們都反對，認為自己應將所有心力放在台塑企業經營上，且以台灣社會氛圍與局勢來看，擔任理事長也不見得是明智的決定，但工總由 159 個產業公會組成，產值占台灣 GDP 的 35.5%，為了整體產業未來發展，經思考後決定接下理事長一職。

王文淵表示，將會讓工總持續做好產業界與政府溝通平台的角色，對於政府所推動的新南向政策，他認為，台灣必須往外發展，拓展東協市場確實重要，但除鼓勵企業南向投資外，政府要能積極參與區域經濟整合，對南向政策才更有意義。

王文淵也強調，中國市場是台灣產業全球投資佈局與貿易的最重要環節，若兩岸關係遲遲未改善，將會導致台灣企業喪失發展契機，影響企業未來發展，盼政府能有效改善兩岸關係。

關於能源政策議題，王文淵認為，政府為達到 2025 年非核家園目標，採取「以綠能取代核電、以天然氣取代燃煤發電」的政策值得商榷，違背了國際能源多元化的潮流，對於電力穩定供應有很大的風險，若堅持執行，將不利台灣經濟發展。

王文淵指出，綠能的太陽能與風力發電受到自然環境的限制，時有時無，不可能做為基載電力，用其取代核能的政策值得商榷，而核能在世界歷史上有 3 個事故，美國三哩島事件發生時沒有輻射外洩、車諾比是由於設計缺陷與人員訓練不足所導致，而福島事件除了海嘯堤防高度設計不足外，若當時能直接授權發電廠主管 當機立斷及時停俥，應可避免劫難，此為管理上的問題。

王文淵認為，核電是成熟、安全的，管理上才是重點，因此日本才在福島事件後，逐一恢復核電，有其道理在。

至於天然氣，王文淵則說，不論其發電成本如何，但天然氣須保持在零下約 165 度的低溫運輸及儲存，安全性上煤炭比天然氣高很多，加上目前燃煤發電空氣污染防制已相當先進，硫氧化物及懸浮微粒都可做到與天然氣發電相當，且燃煤的氮氧化物反而比天然氣發電少。