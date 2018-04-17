聯嘉明競拍5月上市 訂單看到2021年 今年營收估增2位數

聯嘉光電 (6288-TW) 為配合初次上市前辦理現金增資發行新股，將於明 (18) 日至 20 日舉行競價拍賣，競拍底價為 17.14 元，預計 5 月初掛牌上市，聯嘉表示，隨著 LED 車燈銷售趨勢持續看俏，目前已在台灣、中國東莞、深圳、美國加州、密西根和西班牙設立據點布局，訂單能見度已到 2021 年，法人預估，今年營收可望成長 2 位數。

聯嘉競拍總張數為 13691 張，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為 17.14 元，每標單最低為 2 張，最高 1721 張，以價高者優先得標，預計 4 月 24 日上午 10 點開標，5 月初將掛牌上市。

聯嘉主要產品是車用 LED 元件及模组、LED 節能產品等，目前營收主要來自 LED 車用照明模組與元件應用，占總營收約 80%，除了取得全球前十大及世界知名車燈廠認證與合作，還有 TESLA 電動車 LED 車燈訂單。

聯嘉今年第 1 季合併營收達 8.24 億元，年增 46.2%，隨著中國車市穩健成長且 LED 車燈滲透率持續提升下，法人樂觀看待今年營收年增可望達 2 位數。

聯嘉是國內最早投入 LED 節能交通號誌燈和路燈的業者，透過代工設計和生產 (ODM/OEM)、eoi 品牌銷售服務等項目，透過汽車燈具大公司陸續取得 GM、VW、Audi、FCA (Fiat Chrysler)、Cadillac、JAGUAR、Land Rover、TESLA、Mercedes-Benz、BMW、吉利汽車和帝豪等 40 餘家汽車原廠的訂單。

其中，最重要的三大車燈客戶是 Flex-N-Gate(Ventra)、Hella 和 Magna，合計占聯嘉營收 70%。

聯嘉指出，據 TrendForce 發布《2018 年全球車用 LED 市場展望》，去年車用 LED 市場產值為 28.17 億美元，預估今年將成長 12.45%，尤其中國銷售市場將有大幅度成長，市場成長趨勢明朗，因此，將持續開發 LED 汽車頭燈等高效模組至全車照明。